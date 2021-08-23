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Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра

Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса
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23 августа 2021 г. 18:38
Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра

Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает cегодня Центральное телевидение КНР.

"С тех пор, как марсоход "Чжужун" успешно приземлился на Марсе 15 мая этого года, он прошел в общей сложности более 1000 метров", - говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что марсоход собрал данные об особенностях марсианского ландшафта, грунта, погоды.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса.

Миссия "Тяньвэнь-1" включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Среди научных задач аппарата "Тяньвэнь-1" - исследование морфологии и особенностей геологического строения Марса, особенностей марсианского грунта и расположения водяного льда, вместе с тем аппарат должен исследовать вещественный состав грунта, ионизированный слой атмосферы, характеристики климата и условий окружающей среды на поверхности Красной планеты, а также физическое поле и внутреннюю структуру Марса.

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