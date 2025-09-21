Китайский гиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире

Китайский электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme побил рекорд скорости для серийных автомобилей.

Как передает Report, во время заездов на немецкой трассе в Папенбурге немецкий гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч.

Это рекордный показатель для серийного автомобиля - ранее самой быстрой дорожной машиной в истории считался Bugatti Chiron Super Sport 300+, который в 2019 году достиг 490,48 км/ч.

Версия Xtreme построена на той же архитектуре, что и стандартный Yangwang U9, однако приводится в движение иными электромоторами, в сумме развивающими 2220 кВт (3018 л. с.), и считается самым мощным серийным автомобилем в мире. Для сравнения: стандартный Yangwang U9 обладает вдвое меньшей мощностью - 960 кВт (1305 л. с.).