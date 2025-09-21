Китайский гиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире
Это интересно
- 21 сентября, 2025
- 10:55
Китайский электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme побил рекорд скорости для серийных автомобилей.
Как передает Report, во время заездов на немецкой трассе в Папенбурге немецкий гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч.
Это рекордный показатель для серийного автомобиля - ранее самой быстрой дорожной машиной в истории считался Bugatti Chiron Super Sport 300+, который в 2019 году достиг 490,48 км/ч.
Версия Xtreme построена на той же архитектуре, что и стандартный Yangwang U9, однако приводится в движение иными электромоторами, в сумме развивающими 2220 кВт (3018 л. с.), и считается самым мощным серийным автомобилем в мире. Для сравнения: стандартный Yangwang U9 обладает вдвое меньшей мощностью - 960 кВт (1305 л. с.).
Последние новости
12:26
Эрдоган: ООН не способна справиться с современными вызовамиВ регионе
12:12
Фото
Пилот Dams Lukas Oil стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2"Формула 1
12:11
Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАСДругие страны
11:57
Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммитаВ регионе
11:51
ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьиНаука и образование
11:41
В США при стрельбе на свадьбе погиб один человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:25
На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режимИнфраструктура
11:22
Президент Грузии отбыл с визитом в СШАВ регионе
11:19
Фото