Китайский фермер приютил 300 миллионов тараканов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Житель китайского Чжанцю нашел способ, как справиться с множеством пищевых отходов.

Как передает Report со ссылкой на Star Online, фермер приютил около 300 миллионов американских тараканов.

Подобное решение позволило ему перерабатывать около 15 тонн пищевых отходов.

По словам мужчины, эффективности достигается в том числе за счет всеядности насекомых, которые спокойно питаются сладкими, солеными, горькими и острыми отходами.

Фермер также отметил, что данный метод переработки отходов отличается своей экологичностью.

Он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует заполучить миллиарды тараканов.