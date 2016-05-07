​Китайских чиновников планируют пересадить на электромобили

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Правительство Китая планирует, что в течение следующих пяти лет больше половины новых служебных автомобилей, купленных центральными правительственными органами, должны быть автомобилями на чистых источниках энергии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

К автомобилям на чистой энергии относятся электромобили, транспортные средства на водороде, газе и биотопливе, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщает агентство, центральные органы власти будут способствовать созданию экологически чистых видов транспорта и строить станции заряда для таких видов автомобилей. На заседании Управления по делам государственных органов, посвящённого вопросам энергосбережения в ходе 13-й пятилетки (2016-2020 годы), также была запущена новая программа по автоматической аренде автомобилей на новых источниках энергии.