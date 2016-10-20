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    Китайские ученые измерили температуру внутри молнии

    В созданном разряде удалось измерить температуру плазмы, которая варьировалась от 6 до 10 тыс. градусов Цельсия

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Китайские ученые под руководством Сянляо Ли впервые смогли измерить температуру внутри разряда молнии.Как сообщает Report, результаты исследования  опубликованы в журнале Scientific Reports.

    Для создания искусственной молнии ученые использовали так называемый ударный генератор, способный создавать разряды с токами до десятков тысяч ампер. В созданном разряде удалось измерить температуру плазмы, которая варьировалась от 6 до 10 тыс. градусов Цельсия.

    Кроме того, ученые выяснили, что температура внутри канала разряда и сила тока связаны логарифмическим законом, что согласуется с теоретическими расчетами для природных молний.

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