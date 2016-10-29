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    Китайские геймеры попали в Книгу рекордов Гинесса за выигрыш в 9 млн. долларов США

    Благодаря победе в Сиэтле пятеро участников Wings Gaming в одночасье стали миллионерами

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Китайские геймеры из команды Wings Gaming попали в Книгу рекордов Гиннесса за выигрыш 9,1 млн. долларов США в игре Dota 2, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Турнир проходил летом в Сиэтле (США). Общий призовой фонд оказался самым крупным среди всех соревнований по киберспорту - почти 21 млн. долларов США.

    Практически половина досталась команде Wings Gaming из КНР. Это самый крупный выигрыш за первое место среди всех подобных турниров.

    Команда была сформирована в 2014 году, в прошлом она столь больших сумм не выигрывала. Благодаря победе в Сиэтле пятеро участников Wings Gaming в одночасье стали миллионерами.

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