​Китайская писательница заморозила свой мозг, чтобы воскреснуть

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Китайская писательница Ду Хун, страдавшая от смертельного недуга, решилась заморозить свой мозг, поместив его в жидкий азот.

Как передает Report со ссылкой на GB Times, женщина выразила надежду, что через 50 лет ученые научатся "воскрешать" людей, которые прошли процедуру криоконсервации.

Процедура стоила женщине 120 тыс. долларов.

Детям писательницы пришлось продать ее квартиру, чтобы выполнить последнюю волю матери. Ду Хун стала первой, кто решился пройти процедуру криоконсервации в Китае.

"Мозг мамы погрузили в жидкий азот в Пекине, а затем доставили в США на хранение", — рассказала дочь писательницы, специалист в области генной и клеточной инженерии Чжан Сыяо.