Китай впервые успешно посадил зонд на поверхность Марса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" 15 мая осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" 15 мая осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

"Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе", - цитирует агентство сообщение управления.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.