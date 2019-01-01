Китай строит крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Китайские ученые и инженеры к 2022 году планируют завершить создание крупнейшей и одной из самых современных в мире системы оповещения о землетрясениях, которая "вызовет зависть в других странах", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Участники проекта сообщили, что в настоящий момент специалисты устанавливают по территории всей страны более 15 тысяч датчиков, которые будут соединены в единую сеть. Ожидается, что после подземного толчка датчики моментально направят электрические импульсы в центр управления, после чего на смартфоны живущих в потенциально опасной зоне людей придет оповещение об угрозе.

Китайские ученые утверждают, что такая система оповещения сможет предупредить людей об опасности очень оперативно, дав им необходимые несколько секунд, чтобы, к примеру, покинуть помещение до того, как сейсмические волны дойдут до поверхности. Согласно документам, поступившим в распоряжение телеканала, система сможет направить предупреждение населению в течение двух секунд после толчка.

Похожие системы функционируют в Японии и на западном побережье США, однако по словам одного из инженеров проекта Ли Шанью, китайская система по многим параметрам будет более усовершенствованной, "это будет крупнейшая в мире сеть по ведению наблюдений за землетрясениями, она более интегрированная чем те, которые есть в Японии и США". Помимо этого, отмечается, что система сможет не только зафиксировать тектонические сдвиги, но также и рассчитать возможные последствия землетрясения. По словам Ли Шанью, китайская система "может заставить специалистов в других странах завидовать"