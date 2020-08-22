Китай начнет тестировать вакцину от коронавируса на основе насекомых

В Китае одобрили начало клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых

В Китае одобрили начало клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение приняло госуправление медицинской продукции КНР.

Так, по данным источника, разработанный в лаборатории Сычуаньского университета препарат уже был успешно протестирован на обезьянах и других животных.

Как заверяют специалисты университета, работа над продуктом осуществлялась в течение нескольких месяцев, и им удалось создать вакцину высокого качества, которая до сих пор не вызвала каких-либо очевидных побочных эффектов.

Уточняется, что препарат будет производиться в объеме от 100 миллионов комплектов в год.