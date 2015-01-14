Китайцы намерены построить на Луне шахту по добыче гелия

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Китайский сервисный модуль лунного орбитального аппарата вышел на орбиту Луны, сообщает Report со ссылкой на China Topix.

В задачи аппарата Chang 5 входит мягкая посадка на поверхность Луны и взятие грунтовой и почвенной проб. Если миссия будет успешной, то это сделает Китай третьей страной, достигнувшей поверхности природного спутника Земли после США и России.

Наряду с этим, Китай намерен построить шахту на Луне с целью поиска и добычи редкого изотопа гелия, который, как считают ученые, станет ключевым ресурсом в будущем.

Согласно заявлению главного ученого китайской программы по исследованию Луны Оуяня Цзыюаня, Луна богата гелием-3, который легко сможет удовлетворить непрекращающиеся человеческие запросы на энергию.

Китайские ученые также утверждают, что подобный гелий сможет очистить ядерные реакторы, так как изотоп легок и не радиоактивен, что в свою очередь приведет к развитию возобновляемой энергетики в ядерных технологиях.

Сообщается также, что 40 тонн гелия-3, привезенных посредством двух шаттлов, хватит обеспечить все США в течение года при нынешнем уровне энергопотребления.

Причина того, что гелий-3 очень редок на Земле, связана с тем, что атмосфера и магнитное поле, окружающие планету, предотвращают проникновение гелия-3 к поверхности Земли.