Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем.

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем.

Как передает Report, соответствующее видео на YouTube опубликовал канал New China TV.

Тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в городе Циндао, расположенном на берегу Желтого моря. В воздухе самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище.

Согласно FlightGlobal, экипаж AG600, вмещающего до 50 пассажиров, состоит из четырех человек. AG600 предназначен для спасательных работ и тушения пожаров. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Dongan WJ-6. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны.