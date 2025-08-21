Китай и США разработали цемент, способствующий охлаждению зданий

Китайские и американские ученые разработали строительный материал, который взаимодействует со светом и теплом таким образом, что он способствует охлаждению зданий, а не накоплению тепла внутри них, как это делает обычный цемент и бетон.

Об этом Report передает со ссылкой на научный журнал Science Advances.

Применение новой смеси позволяет снизить температуру внутри построек на 5 градусов Цельсия во время дневной жары.

"При застывании этого цемента на его поверхности формируется особая структура из аналогов кристаллов природного минерала эттрингита, которая одновременно хорошо отражает видимый свет, и при этом почти полностью пропускает через себя инфракрасное излучение в средней части его спектра. Это позволило нам снизить температуру внутри здания на 5 градусов Цельсия в условиях, аналогичных дневной жаре", - пишут исследователи.

Материал, который ученые назвали "фотонно-структурированным цементом", был создан группой китайских и американских материаловедов под руководством профессора Юго-Восточного университета (КНР) Мяо Чанвэня. Их разработка призвана решить один из главных недостатков классического цемента, который мешает его применению в тропических и жарких странах - строительные материалы на его основе отражают лишь 30% солнечного света и тепла.

Ученые изготовили миниатюрные модели дома из обычного и "фотонно-структурированного цемента" и проследили за их реакцией на солнечный свет и тепло. Эти опыты показали, что новый материал снизил нагрев стен дома с 60-70 градусов до 30-35 градусов Цельсия в самые жаркие часы дня, в результате чего температуры внутри постройки упали на 5 градусов. В перспективе это позволит значительным образом снизить расходы на охлаждение домов, указывается в статье.