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Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста Необходимость проведения нового измерения возникла после предположений ряда ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясения в 2015 году
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8 декабря 2020 г. 14:31
Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

Главы МИД Непала и Китая на совместной церемонии объявили о новой высоте Эвереста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство землеустройства Непала, разместившее видеозапись встречи.

"Три года назад наши страны согласились совместно измерить высоту горы Джомолунгма… Основываясь на данных исследовательских департаментов двух стран, для меня большая честь объявить о новой высоте горы Джомолунгма, которая составляет 8 848,86 метра", - сказал глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали во время встречи, прошедшей в формате видеоконференции.

Договоренность о совместном измерении Эвереста была достигнута в ходе визита в прошлом году председателя КНР Си Цзиньпина Непал. Необходимость проведения нового измерения возникла после предположений ряда ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясения в 2015 году.

Непал и Китай разошлись во мнениях по поводу высоты Эвереста после того, как Китай в 2015 году в одностороннем порядке объявил высоту Эвереста на уровне 8 844,04 метра против общепризнанных 8 848 метров. Из-за разницы в высоте Эвереста Непал и Китай также не могли подписать протокол о границе.

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Версия на английском языке Nepal, China announce new height of Mount Everest

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