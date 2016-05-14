​Китаец получит компенсацию в 429 тысяч долларов за 23 года тюрьмы

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Гражданин КНР Чэнь Мань получит компенсацию в 2,75 млн юаней (429 тысяч долларов) за 23 года, которые он провел в тюрьме по ошибочно вынесенному приговору, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам официального представителя Народного суда высшей ступени провинции Хайнань Янь Сяньвэнь, 1,85 млн юаней (288,6 тысяч долларов) будут выплачены за ограничение свободы на 8437 дней. Эта сумма рассчитана, исходя из среднего ежедневного дохода по стране. Оставшаяся часть компенсации призвана покрыть моральный ущерб.

Чэнь Мань был арестован в конце 1992 года по обвинению в убийстве человека и поджоге дома. В 1994 году суд признал его виновным, приговорив к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. В начале 2016 года суд высшей ступени восточнокитайской провинции Чжэцзян признал его невиновным. В феврале 53-летний Чэнь Мань вышел на свободу.