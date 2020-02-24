​Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

Скончавшийся в возрасте 103 лет американский актер Кирк Дуглас завещал все свое состояние на благотворительность.

Как передает Report, об этом сообщило издание Mirror.

Голливудский актер направил почти 80 млн. долларов США в свой благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр им. Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса.

Кроме того, часть состояния будет направлена в Университет Св. Лаврентия (Нью-Йорк) на стипендии для студентов из малоимущих семей.

Таким образом, его сын - актер Майкл Дуглас останется без наследства. Однако состояние самого Майкла оценивается в 300 млн. долларов США, поэтому он не испытывает нужды в деньгах, отмечает издание.

Кирк Дуглас ушел из жизни 5 февраля. Он относился к так называемой золотой эре Голливуда и был известен по таким фильмам, как "Спартак", "Туз в рукаве", "Детективная история", "Злые и красивые".

За свою карьеру Кирк Дуглас завоевал "Оскар" и "Золотой глобус". Кроме того, написал девять романов и мемуаров, являлся послом доброй воли Госдепа США.