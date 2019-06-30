Кевин Костнер: "Принцесса Диана была согласна сниматься в "Телохранителе 2"

Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана чуть не снялась в продолжении фильма "Телохранитель"

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает сайт People.

По словам Костнера, принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий фильма, в котором она должна была играть главную роль.

"Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" При этом она была очень сдержанна и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем", - вспоминал актёр.

Сюжет такой: главный герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения перерастают в романтические.