Казахстанские хирурги извлекли 39 магнитных шариков из кишечника 4-летнего ребенка

В Акмолинской областной детской больнице врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков.

В Акмолинской областной детской больнице врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков.

Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс - службу Минздрава РК.

Отмечается, что 2 января мальчика экстренно доставили из казахстанского села Зеренды в детский стационар с жалобами на сильные боли в животе и многократную рвоту, состояние его ухудшалось. "Рентгеноскопия показала множество инородных тел внутри кишечника", - сообщили в ведомстве.

По словам детского хирурга Салимжана Жакупова, операция длилась почти пять часов. "В кишечнике ребенка находилось 39 магнитных шариков, которые повредили толстую и тонкую кишку, вызвав перфорацию и перитонит. Удаление инородных тел и устранение последствий осложнилось из-за серьезных повреждений", - рассказал врач.

Жизнь мальчика удалось спасти благодаря профессионализму врачей и своевременному вмешательству. Медики также призвали родителей следить за тем, с какими предметами играют дети, и проверять безопасность игрушек.