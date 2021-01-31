Казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе

"Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе.

"Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал "365info".

Портал указывает, что в соцсетях появилось видео, где на одной из кухонь кафе в городе Казылорда девушка чистит чеснок и моет посуду. При этом, девушка не отрицает, что она является участницей конкурсов красоты.



Ее знакомые, отметили, что девушка находится в сложной жизненной ситуации: она осталась без родителей и поэтому сама себя обеспечивает.

Портал уточняет, что девушке сложно найти работу из-за ее внешности: женщины ревнуют ее к мужьям, а мужчины часто делают ей неприличные предложения.