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Казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе

Казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе "Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе.
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31 января 2021 г. 14:03
Казахской модели из-за внешности пришлось устроиться работать в кафе

"Мисс Кызылорда-2017" и участница конкурса "Мисс Казахстан" Гульнур Нуртаза устроилась работать в одно из городских кафе.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал "365info".

Портал указывает, что в соцсетях появилось видео, где на одной из кухонь кафе в городе Казылорда девушка чистит чеснок и моет посуду. При этом, девушка не отрицает, что она является участницей конкурсов красоты.


Ее знакомые, отметили, что девушка находится в сложной жизненной ситуации: она осталась без родителей и поэтому сама себя обеспечивает.

Портал уточняет, что девушке сложно найти работу из-за ее внешности: женщины ревнуют ее к мужьям, а мужчины часто делают ей неприличные предложения.

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Версия на азербайджанском языке “Miss Qızılorda” gözəlliyinə görə kafedə işləyir

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