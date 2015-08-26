​Католического священника отправили в тюрьму за домогательство в самолете

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Католического священника приговорили к шести месяцам заключения в федеральной тюрьме США за то, что он приставал к женщине во время перелета из Филадельфии в Лос-Анджелес.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, 46-летний священник Марсело де Хесумария решил сменить место в середине перелета из Филадельфии в Лос-Анджелесе, который он совершал в августе 2014 года, и сел рядом со спящей женщиной.

Стюардессам же он сказал, что это его жена.

Женщина проснулась от того, что служитель веры щупал ее бедро и грудь. Она позвала стюардессу, которая пересадила Хесумарию подальше — в переднюю часть самолета. По прибытию в аэропорт Лос-Анджелеса он был арестован.