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Картридж c игрой Super Mario 64 продали за $1.56 млн

Картридж c игрой Super Mario 64 продали за $1.56 млн Hе распакованный картридж c компьютерной игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage Auctions за 1.56 млн долларов США.
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12 июля 2021 г. 03:47
Картридж c игрой Super Mario 64 продали за $1.56 млн

Hе распакованный картридж c компьютерной игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage Auctions за 1.56 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter аукциона.

Картридж был выпущен в 1996 году и предназначен для игровой приставки N64 Nintendo.

Сама игра - Super Mario 64 - попала в Книгу рекордов Гиннесса, как одна из самых продаваемых в истории игр и стала самой продаваемой игрой для своей платформы.

Сумма 1.56 млн долларов США за картридж побила предыдущих рекорд, установленный 9 июля, когда копию компьютерной игры "The Legend of Zelda" продали за 870 000 долларов США.

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