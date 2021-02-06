Карточка с автографом Джордана продана на аукционе за 1,44 млн долларов

Помимо автографа, на карточке размещен фрагмент формы баскетболиста с Матча всех звезд НБА 1992 года

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage за рекордные 1,44 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал TMZ Sports.

Карточка была выпущена в 1997 году в количестве 23 штук. Качество карточки и подписи на ней были оценены как "почти в отличном состоянии". Помимо автографа, на карточке присутствует часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1992 года. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Предыдущий рекорд стоимости коллекционных карточек с Майклом Джорданом составлял 915 тыc. долларов и был установлен несколько месяцев назад. Отмечается, что стоимость предметов, связанных с баскетболистом, резко возросла после выхода мини-сериала "Последний танец".