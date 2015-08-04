​Картину Пикассо стоимостью 25 млн. евро пытались вывезти из Франции

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Французские таможенники изъяли картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" ("Tete de jeune fille") стоимостью не менее 25 миллионов евро, которую в обход запретов пытались вывезти в Швейцарию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Таможенники обнаружили картину на судне на острове Корсика. Драгоценное полотно принадлежит известному испанскому банкиру Джейми Ботену. Также Ботен является и акционером компании, которой принадлежит корабль, перевозивший реликвию. Самого 79-летнего банкира на судне не оказалось.

Капитан корабля смог предоставить лишь один документ - протокол оценки шедевра Пикассо, датированный маем 2015 года. В протоколе также говорится, что эта работа художника признана "объектом культурного интереса" и не может покидать территорию Испании.

В 2012 году владелец картины уже предпринимал попытки получить разрешение на вывоз ценного экспоната своей коллекции в Великобританию. Тогда эта просьба не была одобрена министром культуры Испании.

В настоящее время власти Франции ожидают запроса о выдаче картины от своих испанских коллег.