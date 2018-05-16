Картина Малевича продана на аукционе за $86 млн

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Картина художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция» продана во вторник за более чем $85,8 млн на аукционе в Нью-Йорке. Как передает Report, об этом сообщил аукционный дом Christie’s, устроивший торги. Имя покупателя не называется.

Эта работа Малевича, которую иногда также называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», оценивалась Christie’s в $70 млн. По словам экспертов аукционного дома, полотно было написано в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием «Супрематизм», состоявшейся в декабре 1915 года в Петрограде.