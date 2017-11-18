Карол Лятифа Амеер: Чем больше я читала произведения Низами и Насими, тем больше осознавала богатое культурное наследие Азербайджана

Париж. 18 ноября. REPORT.AZ/ Живущая во Франции экс-журналистка Карол Лятифа Аммер посвятила себя пропаганде одного из направлений ислама – суфизму, сохранению суфийского творчества, возникновению нового суфийского творчества. Во Франции под ее руководством в театрах ставятся спектакли, пьесы, концертные программы и поэтические вечера.

Директор проекта "Дярвиш" Карол Лятифа Амеер рассказада о своей деятельности французскому бюро Report:

- Лятифа ханым, из чего состоит основная деятельность проекта "Дярвиш"?

- Основная деятельность проекта это создание мостов между различными культурами, временами, позволить встретиться древним и современным культурам. Древние культуры никому не принадлежат. Наша основная цель адаптировать наше древнее наследие современному контексту нашего времени. Мы распространяем миротворческие послания посредством поэзии, языка музыки, искусства. Мы стараемся убрать границы.

-Чем отличается проект "Дярвиш" от других многочисленных культурных проектов во Франции?

- Франция светская страна, успехи ее в этой области могут послужить ярким примером другим странам. Но развитие принципа светскости, а если поконкретнее, ограничения пропаганде религий создают ряд последствий. Моральные ценности теряют значимость. Как результат,чувство удовлетворения от жизни у французов достаточно низкое. Люди склонны к пессимизму как отрицательной ауре.

- Кого чаще из всех классиков вы включаете в свои творческие программы?

- Мы не согласны с исполнением знаменитого композитора Баха, потому что его музыка восхваляет Бога. По музыке Баха, все на Земле создано Богом и возвращается к нему.

-Вы родились и получили воспитание во французской семье. Как там вышло, что вы приняли ислам?

- Я получила образование по специальности восточные языки и цивилизации в парижском университете Сарбонна. Чтобы увидеть глазами все то, что я учила в университете я поехала в Индию как только завершила учебу. Моя глубокая любовь к индийской культуре сопровождалась любовью к суфийскому течению ислама. После того как я создала семью, то приняла веру своего мужа. Чем больше я знакомилась с произведениями великих суфии, я понимала, что произведения гениев суфиев, ты больше узнаешь Бога, я нашла себя.

- Вы бывали в Азербайджане?

- Я еще не путешествовала в Азербайджан. Но чем больше я читала произведения Низами, Насими, тем больше осознавала богатое культурное наследие Азербайджана. Азербайджанское государство молодое, но культура его древняя и богатая. Это культура наследие всего человечества. Сожалею, что в Европе, особенно во Франции культурное наследие Азербайджана недостаточно известно. Мы планируем добавить произведения гениев суфийской школы в своих программах.

- Чьи произведения среди азербайджанских суфийских мыслителей вы любили больше всех?

Азербайджан внес свой вклад в восточную исламскую культуру, ее культуру, науку, философию, литературу и др. Я знаю Низами Гянджеви, Мехсети Гянджеви, Имамеддина Насими, Шах Исмаила Хатаи, Мухаммеда Физули и тд. Так как Низами был самым большим суфием. В этом случае он показывает человеку как жить с собой в мире. Творчество Низами настолько богато, на эту тему можно устраивать фестивали.