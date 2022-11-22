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Карманные часы почтальона с "Титаника" ушли с молотка за $116 тысяч

Карманные часы почтальона с "Титаника" ушли с молотка за $116 тысяч Карманные часы, принадлежавшие почтовому клерку Оскару Скотту Вуди, который погиб во время кораблекрушения "Титаника", ушли в Англии с молотка за 98 тыс фунтов стерлингов ($116 тыс.).
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22 ноября 2022 г. 05:51
Карманные часы почтальона с Титаника ушли с молотка за $116 тысяч

Карманные часы, принадлежавшие почтовому клерку Оскару Скотту Вуди, который погиб во время кораблекрушения "Титаника", ушли в Англии с молотка за 98 тыс фунтов стерлингов ($116 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Часы были реализованы во время торгов, устроенных на выходных аукционным домом Henry Aldridge & Sons из графства Уилтшир.

Стрелки часов остановились вскоре после того, как вместе с судном и своим владельцем погрузились в холодные воды Атлантики 14 апреля 1912 года. На следующий же после катастрофы месяц они были найдены и возвращены вдове почтальона, Лейле.

Помимо этого, на аукционе были реализованы и другие вещи с затонувшего лайнера. Так, меню ресторана первого класса было приобретено за £50 тыс. ($59 тыс.), а список пассажиров первого класса - за £41 тыс. ($48 тыс.). Перечень принадлежал игроку в карты Джорджу Бреретону, который собирался подзаработать во время трансатлантического рейса и с этой целью формировал список возможных жертв.

Тарелка для десерта была продана за £20 тыс. ($23,6 тыс.), а фрагмент колонны из зала ресторана - за £23 тыс. ($27 тыс.).

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