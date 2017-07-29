Канадcкий пенсионер второй раз выиграл миллион долларов в лотерею

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Пенсионер из Квебека второй раз за девять лет выиграл в лотерею миллион долларов США, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в онлайн-казино Loto-Quebec. За участие в игре, которая принесла ему чек в 1,2 млн миллиона, он заплатил чуть более трех американских долларов.

Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 млн.

Паран также выиграл миллион долларов в 2008 году. «Может, я родился под счастливой звездой?", — прокомментировал он.

По его словам, азартные игры являются одним из его главных увлечений, наряду с прогулками, охотой и рыбалкой. Паран собирается продолжать участвовать в лотерее.

На вырученные деньги канадец собирается построить новый дом.