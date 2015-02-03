​КамАЗ готовится к выпуску беспилотного автомобиля

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейший российский производитель грузовой техники КамАЗ (Камский автомобильный завод) и отечественный разработчик программного обеспечения Cognitive Technologies запустили проект по созданию беспилотного автомобиля.

Как передает Report, работающий образец транспортного средства планируется создать уже в июне этого года.

Потенциальный объем вложений в проект, с учетом сторонних инвесторов, может составить 12 млрд. рублей.

Cognitive Technologies займется разработкой модуля, позволяющего обеспечить беспилотное управление транспортным средством, в том числе в сложных погодных условиях и при отсутствии надлежащей дорожной разметки.