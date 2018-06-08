Кафе Сингапура обновляют меню перед саммитом США-КНДР

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Бургер "Трамп-Ким", тако "Человек-Ракета" и другие тематические блюда, созданные в честь саммита США-КНДР в Сингапуре, появились в местных ресторанах и барах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Strait Times.

Так, ресторан Wolf Burgers создал "Бургер за мир во всем мире". Представители ресторана также отправили данное блюдо на пробу лидерам США и КНДР Дональду Трампу и Ким Чен Ыну, приложив письмо с приглашением. "Мы хотели бы пригласить Вас и председателя Кима в наше заведение, чтобы вы с ним могли попробовать бургер, созданный в честь вас и вашей исторической встречи", - говорится в письме.

Среди других любопытных новинок "Ковбой-Кимчи Бургер", тако "Человек-Ракета", коктейли "Трамп" (напиток голубого цвета на основе бурбона) и "Ким" - красного цвета, с соджу.