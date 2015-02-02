​Кадыров призвал мусульман заботиться о диких животных

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил приверженцам ислама о необходимости беречь дикую природу.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом написал он в понедельник в инстаграме.

"Мы создали заповедники, поместили на их территории многие тысячи исчезающих в дикой природе зверей и птиц. Они прекрасно прижились, размножаются, радуют глаз", - написал Кадыров.

Он отметил, что священные книги "предписывают мусульманам проявлять заботу о животных, они запрещают жестоко относиться к ним, издеваться над ними и убивать ради забавы".

"Анас бин Малик передаёт, что Пророк (с.а.в.) предписывал на привалах снимать с верблюдов груз и выпускать их пастись до того, как мы становились на молитву. Он также осуждал тех, кто, сидя на верблюдах, вёл длинные разговоры", - обратил внимание Кадыров.