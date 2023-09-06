К Земле приблизятся пять астероидов

До 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов.

До 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным космического агентства, ближайший астероид размером с дом максимально приблизится к Земле 6 сентября. Уточняется, что он пройдет на расстоянии 5,11 млн км от планеты.

Как указали в NASA, следующие два астрономических объекта размером с самолет и автобус приблизятся к Земле 8 сентября - на 4,08 млн и 5,72 млн км соответственно. Еще два астероида размером с самолет окажутся рядом с планетой 10 сентября. Минимальное расстояние между ними и Землей составит 1,52 млн и 2,66 млн км соответственно.