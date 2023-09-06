О нас

К Земле приблизятся пять астероидов

К Земле приблизятся пять астероидов До 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов.
Это интересно
6 сентября 2023 г. 07:49
К Земле приблизятся пять астероидов

До 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным космического агентства, ближайший астероид размером с дом максимально приблизится к Земле 6 сентября. Уточняется, что он пройдет на расстоянии 5,11 млн км от планеты.

Как указали в NASA, следующие два астрономических объекта размером с самолет и автобус приблизятся к Земле 8 сентября - на 4,08 млн и 5,72 млн км соответственно. Еще два астероида размером с самолет окажутся рядом с планетой 10 сентября. Минимальное расстояние между ними и Землей составит 1,52 млн и 2,66 млн км соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yerə beş asteroid yaxınlaşacaq

Экслюзивные новости

Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi