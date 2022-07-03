К Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли 3 июля, пролетит астероид 2022 JE1.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли 3 июля, пролетит астероид 2022 JE1.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Star .

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 50 до 155 метров.

В управлении назвали астероид 2022 JE1 "потенциально опасным", он максимально приблизится в воскресенье к Земле на расстояние в 3,29 млн км, это почти в 9 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Его следующее ожидаемое приближение к Земле состоится через пять лет, 14 июля 2027 года.

Отмечается, что NASA обозначило 2022 JE1 как "потенциально опасный" из-за того, что он приблизится к Земле на расстояние менее 7,48 млн км.