О нас

К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли 3 июля, пролетит астероид 2022 JE1.
Это интересно
3 июля 2022 г. 09:25
К Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли 3 июля, пролетит астероид 2022 JE1.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 50 до 155 метров.

В управлении назвали астероид 2022 JE1 "потенциально опасным", он максимально приблизится в воскресенье к Земле на расстояние в 3,29 млн км, это почти в 9 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Его следующее ожидаемое приближение к Земле состоится через пять лет, 14 июля 2027 года.

Отмечается, что NASA обозначило 2022 JE1 как "потенциально опасный" из-за того, что он приблизится к Земле на расстояние менее 7,48 млн км.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Potentially dangerous asteroid zooms close to Earth
Версия на азербайджанском языке Bu gün Yerin yaxınlığından asteroid keçəcək

Самое читаемое

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
26 июня 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi