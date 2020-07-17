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К Земле приближается древняя комета Неовайз

К Земле приближается древняя комета Неовайз Максимальное сближение произойдет в ночь с 22 на 23 июля
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17 июля 2020 г. 20:10
К Земле приближается древняя комета Неовайз

Комета Неовайз (официальное название C/2020 F3) приближается к Земле. Максимальное сближение произойдет в ночь с 22 на 23 июля. Это одна из немногих комет в XXI веке, которые можно увидеть невооруженным глазом,  сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Неовайз сформировалась около 4,6 миллиарда лет назад. Ученые утверждают, что последний раз комета проходила рядом с Землей 4,5 тысячи лет назад. Ее размер составляет около 5 километров. Комета вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите. Астрологи обнаружили космическое тело в марте 2020 года. Оно пролетит в 103 миллионах километров от Земли.

Лучше всего Неовайз видно после заката в средних широтах Северного полушария (в Европе, США и Канаде). Смотреть нужно чуть выше горизонта по направлению к северу, северо-востоку.

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Версия на английском языке Comet Neowise is approaching Earth

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