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К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле приближается астероид размером с самолет К Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет
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5 марта 2021 г. 21:54
К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.

Как передает Report, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Согласно расчетам, представленным на сайте, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 миллиона километров. Диаметр небесного тела равен 52 метрам.

В этот день мимо Земли также пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр меньше, однако и пролетит он ближе к Земле.

В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров.

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Версия на азербайджанском языке Yer kürəsinə beş asteroid yaxınlaşır

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