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К Земле подлетит смертельно опасный астероид

К Земле подлетит смертельно опасный астероид Критически опасный астероид Апофис диаметром почти 400 метров, весящий более 30 тонн подлетит к Земле в 2029 году сразу после Дня Космонавтики.
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2 января 2022 г. 06:46
К Земле подлетит смертельно опасный астероид

Критически опасный астероид Апофис диаметром почти 400 метров, весящий более 30 тонн подлетит к Земле в 2029 году сразу после Дня Космонавтики.

Как передает Report, об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

По прогнозам исследователей, момент максимального приближения Апофиса (назван в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа) произойдет 13 апреля.

"Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1 717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", - предсказали во ВНИИ ГОЧС разрушения при вероятном столкновении Апофиса с Землей.

По прогнозам, столкновение астероида вызовет взрыв, в 30 раз более мощный, чем взрыв самой мощной советской термоядерной бомбы в 1961 году.

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Версия на азербайджанском языке Yerə doğru təhlükəli asteroid Yerə uçacaq

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