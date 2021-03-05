Jeep Grand Cherokee могут переименовать из-за индейцев

Моделям Jeep задумали сменить название и отказаться от использования слова Cherokee из-за критики со стороны индейцев

Моделям Jeep задумали сменить название и отказаться от использования слова Cherokee из-за критики со стороны индейцев.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, глава корпорации Stellantis Карлос Таварес сказал, что фирма в целом готова пойти на такой шаг. Одновременно он уточнил, что компания "готова обсуждать этот вопрос с соответствующими людьми и без посредников".

О претензиях индейцев чероки стало известно в конце февраля. Вождь племени Чак Хоскин-младший по этому поводу говорил: "Я уверен, это было сделано с лучшими намерениями, но прикрепление нашего названия на борт автомобиля никак не чествует нас". По его мнению, настали времена, когда и корпорации, и спортивные команды должны прекратить использовать названия коренных американских народов, их названия и талисманы для продажи своей продукции.

В разговоре с The Wall Street Journal представитель племени чероки объявил, что сейчас "племя и руководство Stellantis ведут открытый диалог и настроены на дальнейшие обсуждения". Ни о каких конкретных решениях речь однако пока не идет. Jeep использует слово Cherokee в названии ряда моделей с 1970-х годов, сейчас автомобиль является одним из самых популярных в линейке.