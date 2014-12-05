Известный "вор в законе", уроженец Баку, депортирован из Испании в Москву

З.Калашов был депортирован в Москву испанскими властями. Как пишет издание, после убийств целого ряда "авторитетов", которые произошли в России в его отсутствие, именно 61-летнего Шакро прочат во главу преступного сообщества на всем постсоветском пространстве.
Уроженец Баку, курд-езид Захарий Князевич Калашов, по закрытым сводкам МВД, является влиятельным авторитетом, одним из лидеров ОПГ в Испании. Коронован по рекомендации знаменитого Япончика.
News DepartmentАвтор новости
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