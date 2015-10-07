Cтеклянный мост в Китае треснул под ногами туристов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Стеклянный мост над пропастью в китайской провинции Хэнань треснул под ногами туристов, передает Report со ссылкой на Лента.Ru.

Инцидент произошел после того, как один из путешественников уронил на покрытие моста стальную кружку.

Очевидцы утверждали, что почувствовали вибрации и увидели, что стекло у них под ногами треснуло. Многие туристы принялись кричать и бегом покинули мост, который располагается почти в километре над землей.

Местные власти распространили заявление, в котором пояснили, что путешественникам ничто не угрожало, поскольку был поврежден лишь один из трех слоев стекла. Мост был закрыт для туристов после инцидента.

Протяженность моста, который соединил два каньона, составляет триста метров. Он был открыт 20 сентября. Материалом для него стало 24-миллиметровое стекло. Авторы сооружения также утверждали, что стекло настолько надежное, что может выдерживать 800 килограммов на квадратный метр.