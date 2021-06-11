Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха

Первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха в модной индустрии, стал Израиль.

Первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха в модной индустрии, стал Израиль.

Как передает Report, об этом пишет The Jerusalem Post .

"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру", - приводятся слова министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль.

Политик подписала соответствующие поправки в законодательство, они вступят в силу через полгода. По ее словам, использование кожи и меха животных во имя моды - аморально и ненужно. Как она заявила, новые правила сделают израильский рынок более безопасным для окружающей среды и животных.