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Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха Первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха в модной индустрии, стал Израиль.
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11 июня 2021 г. 00:34
Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха

Первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха в модной индустрии, стал Израиль.

Как передает Report, об этом пишет The Jerusalem Post.

"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру", - приводятся слова министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль.

Политик подписала соответствующие поправки в законодательство, они вступят в силу через полгода. По ее словам, использование кожи и меха животных во имя моды - аморально и ненужно. Как она заявила, новые правила сделают израильский рынок более безопасным для окружающей среды и животных.

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