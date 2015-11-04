Израиль хочет депортировать бездомных котов и собак

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Израильский Кабинет министров предложил отправить бродячих собак и кошек в другие страны для проведения их стерилизации.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, с соответствующим предложением выступил министр сельского хозяйства Ури Ариеэль.

«Используйте бюджет для передачи бродячих собак и/или кошек одного пола (все мужчины или все женщины) в иностранное государство, которое согласится их принять», — написал он коллеге в правительстве.

Отмечается, что предложение, ранее озвученное представителем Ариэлем, было отклонено после первоначальных консультаций и подверглось резкой критике со стороны защитников прав животных и оппозиционных политиков.

Ури Ариэль относится к ультраправой партии «Еврейский дом» и считает, что кастрация и стерилизация являются возможным нарушением божьего закона, который приказывает «плодиться и размножаться», и еще одной догмы, запрещающей жестокое обращение с животными.