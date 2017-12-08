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    Израиль даст одному из городских парков имя Трампа

    Власти города решили отблагодарить президента США за его решение признать Иерусалим столицей Израиля

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Городской парк в израильском городе Кирьят-Ям назовут в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report, такое решение принято в связи с тем, что американский лидер признал Иерусалим столицей Израиля.

    «Президент США сделал храбрый и бесподобный шаг, который никто из его предшественников не предпринимал, и мы должны почитать его за это», - заявил мэр города Давид Эвен Тцур.

    Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. 

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