Израиль даст одному из городских парков имя Трампа

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Городской парк в израильском городе Кирьят-Ям назовут в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report, такое решение принято в связи с тем, что американский лидер признал Иерусалим столицей Израиля.

«Президент США сделал храбрый и бесподобный шаг, который никто из его предшественников не предпринимал, и мы должны почитать его за это», - заявил мэр города Давид Эвен Тцур.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.