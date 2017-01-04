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    Из живота вьетнамца извлекли забытые 18 лет назад ножницы

    15-сантиметровые ножницы оставили врачи, проводившие операцию в 1998 году

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Во Вьетнаме врачи извлекли из живота пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC News.

    Инородный предмет в теле 54-летнего Ма Ван Нхата обнаружили во время ультразвукового обследования после дорожной аварии.

    Операция по извлечению инструмента из живота длилась около трех часов.

    15-сантиметровые ножницы оставили врачи, проводившие операцию в 1998 году. Тогда Ма Ван Нхат был доставлен в больницу также после ДТП.

    За это время предмет покрылся ржавчиной и прилип к некоторым внутренним органам. Однако, по словам мужчины, он не испытывал за эти годы особого дискомфорта. Боли в животе появились лишь недавно и не проходили после приема обезболивающих лекарств.

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