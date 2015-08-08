Из-за засухи администрация Панамского канала ввела ограничения на габариты судов

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Администрация Панамского канала ввела ограничения на размеры судов из-за засухи, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно распоряжению администрации, с 8 сентября этого года осадка кораблей для прохождения по каналу не должна превышать 11,89 м.

Около 18,5% судов, курсирующих по Панамскому каналу, будут вынуждены простаивать.

Как говорится в документе, если жаркая погода и дальше будет продолжаться, то, вероятнее всего, с 16 сентября приемлемый для прохождения по каналу размер осадки корабля будет составлять не более 11,73 м.

В этом году июнь и июль стали самыми жаркими месяцами в регионе за последние 102 года.