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    Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы

    В королевстве зафиксирована довольно продолжительная динамика снижения преступности

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ До конца лета в Нидерландах планируют закрыть пять тюрем в связи с нехваткой заключенных. Как сообщает Report со ссылкой на "Independent", в королевстве зафиксирована довольно продолжительная динамика снижения преступности, поэтому нет смысла в содержании пустующих исправительных учреждений. 

    При этом в связи с закрытием пяти тюрем без работы останутся примерно две с половиной тысячи человек. Примерно 700 этих работников получат рабочие места в других сферах правоохранительной системы.

    К подобным мерам в Нидерландах прибегают не впервые. В 2013 году в королевстве по этим же причинам были закрыты 19 тюрем.

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