Из-за глобального потепления пролив Ла-Манш переживает нашествие осьминогов

Значительное повышение температуры воды в Северной Атлантике стало причиной настоящего нашествия осьминогов в проливе Ла-Манш. Местные рыболовецкие компании сообщают о росте улова осьминогов более чем на 200% по сравнению с прошлым годом.

Значительное повышение температуры воды в Северной Атлантике стало причиной настоящего нашествия осьминогов в проливе Ла-Манш. Местные рыболовецкие компании сообщают о росте улова осьминогов более чем на 200% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти изменения вызывают тревогу экологов и биологов. В мае температура воды у поверхности к западу от берегов Ирландии превысила норму на 4°С, а возле берегов Великобритании - на 2,5°С, что является рекордом за все время исследований. Эксперты предупреждают, что к августу потепление вод может достичь рекорда.

Ученые сообщают, что рост численности осьминогов в Ла-Манше может привести к снижению популяции мелких моллюсков, которые являются пищей для головоногих.

Кроме того, из-за потепления воды в проливе разводится больше медуз и морского окуня, для которых такие условия комфортны. При этом, по данным биологов из британского научного Центра экологии, рыболовства и аквакультуры, снижается в проливе и количество планктона, который является основой пищевой цепочки в море.