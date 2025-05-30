О нас

Из-за глобального потепления пролив Ла-Манш переживает нашествие осьминогов

Из-за глобального потепления пролив Ла-Манш переживает нашествие осьминогов Значительное повышение температуры воды в Северной Атлантике стало причиной настоящего нашествия осьминогов в проливе Ла-Манш. Местные рыболовецкие компании сообщают о росте улова осьминогов более чем на 200% по сравнению с прошлым годом.
Это интересно
30 мая 2025 г. 16:50
Из-за глобального потепления пролив Ла-Манш переживает нашествие осьминогов

Значительное повышение температуры воды в Северной Атлантике стало причиной настоящего нашествия осьминогов в проливе Ла-Манш. Местные рыболовецкие компании сообщают о росте улова осьминогов более чем на 200% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти изменения вызывают тревогу экологов и биологов. В мае температура воды у поверхности к западу от берегов Ирландии превысила норму на 4°С, а возле берегов Великобритании - на 2,5°С, что является рекордом за все время исследований. Эксперты предупреждают, что к августу потепление вод может достичь рекорда.

Ученые сообщают, что рост численности осьминогов в Ла-Манше может привести к снижению популяции мелких моллюсков, которые являются пищей для головоногих.

Кроме того, из-за потепления воды в проливе разводится больше медуз и морского окуня, для которых такие условия комфортны. При этом, по данным биологов из британского научного Центра экологии, рыболовства и аквакультуры, снижается в проливе и количество планктона, который является основой пищевой цепочки в море.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi