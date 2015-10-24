​Из Москвы в Тегеран запустят туристический поезд

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Компания Golden Eagle Luxury Trains планирует запустить туристический поезд, который будет курсировать от Тегерана до Москвы вдоль Великого шелкового пути, сообщает Report со ссылкой на The Financial Times. На пути из России в Иран путешественники пересекут территории еще трех стран - Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Длина маршрута составит чуть больше 6 тыс. миль (около 10 тыс. км), на преодоление которых понадобится провести 14 ночей в дорогом купе поезда, выполненном по принципу номера в гостинице. Кроме того, в тур включена одна ночь пребывания в гостинице Москвы, а также две ночи в Тегеране. Стоимость такой поездки составляет 13,59 тыс. британских фунтов на человека.