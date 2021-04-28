Итальянского "Робинзона Крузо" выселят с острова, где он прожил 30 лет

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Прервать проживание 82-летнего Моранди на острове теперь может руководство Национального парка архипелага Ла-Маддалена

Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди, поселившийся в конце 1980-х на необитаемом острове у берегов Сардинии. Как передает Report, об этом он рассказал РИА Новости, что вынужден покинуть его территорию по решению местного национального парка.

Моранди переехал на клочок суши площадью в полтора квадратных километра в 1989 году, заняв здание времен Второй мировой, которое тогда служило радиостанцией. В последующие годы остров Буделли стал известен среди туристов благодаря розовому песку на пляже, а отшельник стал хозяином уединенного уголка.

Прервать проживание 82-летнего Моранди на острове теперь может руководство Национального парка архипелага Ла-Маддалена, куда входит Буделли. Оно сообщило Моранди, что собирается перестроить его жилище, в связи с его он не должен оставаться на территории заповедной зоны.

Моранди добавил, что руководство парка пока еще само не знает, когда начнет перестройку. Тем не менее, он начал поиски съемного жилья – "маленькой квартирки" - на центральном острове Ла-Маддалена в одноименном городке.