Историки составили полное генеалогическое древо Леонардо да Винчи

Итальянские историки восстановили полное генеалогическое древо Леонардо да Винчи. Благодаря этому они нашли сразу 14 прямых родственников великого естествоиспытателя, которые живут в современной Италии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты и

Итальянские историки восстановили полное генеалогическое древо Леонардо да Винчи. Благодаря этому они нашли сразу 14 прямых родственников великого естествоиспытателя, которые живут в современной Италии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликовал научный журнал Human Evolution .

"Как известно, мужская Y-хромосома передается из поколение в поколение практически без изменений. Расшифровка ее структуры у современных потомков Леонардо да Винчи поможет в локализации останков великого живописца и расшифровке его ископаемой ДНК, а также в изучении того, были ли у него прямые потомки", – пишут исследователи.

Леонардо да Винчи – один из самых известных живописцев, изобретателей и философов эпохи Возрождения. Он родился в 1452 году в небольшом итальянском городке Винчи и провел большую часть жизни во Флоренции, Милане и других городах северной Италии, где он написал несколько десятков известных картин, создал массу изобретений и провел множество научных исследований, большинство из которых не были опубликованы при его жизни.

Несмотря на огромную популярность да Винчи в современной культуре и в обществе его времени, до нашего времени не дожило ни одного достоверного портрета великого итальянского "универсального человека". Аналогичным образом, у историков не было четких представлений о том, оставил ли да Винчи потомство – за всю свою жизнь Леонардо ни разу не женился, а также в целом почти не поддерживал отношения с женщинами.

Пять лет назад большая группа итальянских историков и американских палеогенетиков под руководством Алессандро Веццози, основателя музея изобретений Леонардо да Винчи, заявила о старте проекта по поискам фрагментов и расшифровке генома великого естествоиспытателя, изучение которого, как надеются ученые, раскроет секреты его творчества и поможет восстановить его облик.

Трудности с получением подобных сведений связаны с тем, что останки да Винчи, захороненные в 1519 году в одной из часовен французского замка Амбуаз, были предположительно перенесены в другое место, расположение которого было утеряно. По этой причине ученые не могут точно сказать, какие из останков времен правления Франциска I, найденные на территории замка, принадлежали итальянскому гостю французских монархов.

Как отмечают Веццози и его коллеги, ученые сейчас пытаются обойти эту проблему двумя путями. С одной стороны, они изучают поверхность его рисунков и картин в надежде найти там обрывки генома да Винчи, а с другой - активно разыскивают его современных потомков. В этом им помогают обширные генеалогические записи, которые жители Италии, в том числе и родственники великого изобретателя, поддерживали на протяжении почти семи сотен лет.

Недавно итальянские историки закончили подготовку полной версии генеалогического древа да Винчи, которое включает в себя 21 поколение его родственников и пять отдельных ветвей семейства. В дополнение к этому, ученым удалось исправить несколько ошибок, присутствовавших в прошлых версиях этого древа, связанных с совпадением имен некоторых прямых родственников Леонардо.

Используя эту информацию, Веццози и его коллеги смогли найти сразу 14 прямых потомков семейства да Винчи, проживающих на территории Италии, в дополнение к трем десяткам косвенных родственников, которые были открыты историками еще в первые месяцы работы проекта по расшифровке ДНК великого изобретателя.

В ближайшее время ученые планируют расшифровать Y-хромосому современных родственников Леонардо, что, по их словам, значительно ускорит поиски его останков и упростит их верификацию. Кроме того, историки надеются, что изучение этого фрагмента генома великого живописца позволит им идентифицировать многие неизвестные работы да Винчи, на поверхности которых потенциально сохранились обрывки его ДНК.