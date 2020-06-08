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Исследователи поставили под сомнение глубину Марианской впадины

Исследователи поставили под сомнение глубину Марианской впадины

Российский глубоководный автономный аппарат "Витязь" во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше установленного ранее показателя. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

Так, современный аппарат зафиксировал глубину в 10 028 метров. С 1957 года считалось, что впадина уходит вниз на 11 022 метра.

Специалист сказал, что это свидетельствует либо о неточности измерений советского аппарата, либо об изменениях дна самой Марианской впадины.

"Все это подлежит осмыслению и анализу", — добавил он.

Денисов также подчеркнул, что полного представления о Марианской впадине нет, поскольку полученные со дна сведения имеют погрешности, которые зависят от многих гидрофизических параметров.

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