Исследование: Изменение климата серьезно нарушает круговорот воды на Земле

В круговороте воды на Земле происходят изменения, что грозит миру усилением ливней и засух.

В круговороте воды на Земле происходят изменения, что грозит миру усилением ливней и засух.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показывают, что изменение климата серьезно нарушает круговорот воды на Земле. Согласно новым спутниковым данным, пресные воды становятся все более пресными, а соленые - все более солеными во всем мире.

Полученные данные указывают на резкое ускорение глобального водного цикла. Ученые-климатологи ожидают, что по мере повышения глобальной температуры будет увеличиваться испарение с поверхности океана, что сделает верхний слой моря более соленым и добавит влаги в атмосферу. Это, в свою очередь, увеличит количество осадков в других частях мира, разбавив некоторые водоемы и сделав их еще менее солеными.

Ученые уверены, что это реальная причина для беспокойства. Если в связи с глобальным потеплением круговорот воды ускорится, это может оказать глубокое воздействие на современное общество, вызвав засуху и нехватку воды, а также более сильные ураганы и наводнения.

Недавние климатические модели предсказывают, что на каждый градус по Цельсию потепления круговорот воды на Земле может увеличиться на 7%. На практике это означает, что влажные районы могут стать в среднем на 7% влажнее, а сухие - на 7% суше.

Как сообщается, глобальные спутниковые данные теперь подтверждают эти прогнозы.

Авторы исследования утверждают, что единственный способ предотвратить усиление аномальной жары, засух и штормов в будущем - это ограничить глобальное потепление.